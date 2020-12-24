2020 KPSS ortaöğretim puanı ile atama yapan kamu personeli kadroları! KPSS lise mezunları hangi kadrolara girebilir?

Devletin kamu idaresinde görev almak isteyen adaylar KPSS lise mezunları kadroları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim tercih maratonu başlayacak ve ortaöğretim puanı ile atama yapan kamu personeli kadroları yoğun ilgi görecek. Kurumlar açtıkları ilanlarda genelde farklı puan şartları istiyor. Peki KPSS lise mezunları hangi kadrolara girebilir? KPSS ortaöğretim puanı ile atama yapan kamu personeli kadroları
ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. ortaöğretim sınavına lise mezunu olanlar ile sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan adaylar katılım gösterebildiği biliniyor. İşte KPSS lise mezunları için oluşturulan kadrolar…
Aşağıdaki verilerde 2020 yılında yapılan tüm Ortaöğretim atamalarda oluşan taban puanları listelenmiştir. 2021 yılında KPSS ortaöğretim puanı ile tercihi yapacak memur adayları için güncel nitelik taşımaktadır.
Ahşap Teknolojisi
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 85.79
Anestezi
Alım Sayısı: 85
En Düşük Atama Puanı: 81.82
Aşçı
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 84.24
Bilişim Teknolojisi
Alım Sayısı: 6
En Düşük Atama Puanı: 86.94
Çevre Sağlığı
Alım Sayısı: 5
En Düşük Atama Puanı: 75.64
Diş Protez
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 81.64
Elektrik Teknolojileri
Alım Sayısı: 30
En Düşük Atama Puanı: 82.32
El Sanatları Teknolojileri
Alım Sayısı: 2
En Düşük Atama Puanı: 70.77
Hayvan Bakıcısı
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 76.29
Harita Tapu Kadastro
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 83.06
Hemşire
Alım Sayısı: 3 Bin 577
En Düşük Atama Puanı: 79.705
Hizmetli
Alım Sayısı: 4
En Düşük Atama Puanı: 95.09
İlk ve Acil Yardım
Alım Sayısı: 2 Bin 23
En Düşük Atama Puanı: 77.35
İnşaat Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 76.50
Kaloriferci
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 86.31
Kimya Teknolojileri
Alım Sayısı: 7
En Düşük Atama Puanı: 75.69
Laboratuvar
Alım Sayısı: 68
En Düşük Atama Puanı: 76.64
Makine Teknolojileri
Alım Sayısı: 36
En Düşük Atama Puanı: 78.54
Matbaa Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 72.29
Metal Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 85.34
Ortopedi
Alım Sayısı: 11
En Düşük Atama Puanı: 00.00 ( 5 kadro boş kaldı)
Röntgen
Alım Sayısı: 87
En Düşük Atama Puanı: 78.19
Sağlık Memuru
Alım Sayısı: 9
En Düşük Atama Puanı: 77.88
Şöfor
Alım Sayısı: 28
En Düşük Atama Puanı: 81.37
Tarım Teknolojileri
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 69.97
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Alım Sayısı: 6
En Düşük Atama Puanı: 82.51
Tıbbi Sekreter
Alım Sayısı: 169
En Düşük Atama Puanı: 74.02
Ziraat Teknikeri
Alım Sayısı: 52
En Düşük Atama Puanı: 70.00