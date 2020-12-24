2020 KPSS ortaöğretim puanı ile atama yapan kamu personeli kadroları! KPSS lise mezunları hangi kadrolara girebilir?

Devletin kamu idaresinde görev almak isteyen adaylar KPSS lise mezunları kadroları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim tercih maratonu başlayacak ve ortaöğretim puanı ile atama yapan kamu personeli kadroları yoğun ilgi görecek. Kurumlar açtıkları ilanlarda genelde farklı puan şartları istiyor. Peki KPSS lise mezunları hangi kadrolara girebilir? KPSS ortaöğretim puanı ile atama yapan kamu personeli kadroları

KPSS LİSE MEZUNLARI HANGİ KADROLARA GİREBİLİR?

ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. ortaöğretim sınavına lise mezunu olanlar ile sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan adaylar katılım gösterebildiği biliniyor. İşte KPSS lise mezunları için oluşturulan kadrolar…