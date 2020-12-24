Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 2020 KPSS ortaöğretim puanı ile atama yapan kamu personeli kadroları! KPSS lise mezunları hangi kadrolara girebilir?

2020 ortaöğretim puanı ile atama yapan kamu personeli kadroları! hangi kadrolara girebilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sonuçları için geri sayım sürerken lise mezunları hangi kadrolara girebileceğini merak ediyor. Devlet memuru olarak kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışma hayali kuran lise mezunu adaylar atama yapan kadroları talep etmenin hayalini kuruyor. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacağı biliniyor. Peki hangi kadrolara girebilir? KPSS ortaöğretim puanı ile atama yapan kamu personeli kadroları

Giriş Tarihi: 24.12.2020 07:21 Son Güncelleme: 24.12.2020 07:21 ABONE OL
2020 KPSS ortaöğretim puanı ile atama yapan kamu personeli kadroları! KPSS lise mezunları hangi kadrolara girebilir?

Devletin kamu idaresinde görev almak isteyen adaylar KPSS lise mezunları kadroları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim tercih maratonu başlayacak ve ortaöğretim puanı ile atama yapan kamu personeli kadroları yoğun ilgi görecek. Kurumlar açtıkları ilanlarda genelde farklı puan şartları istiyor. Peki KPSS lise mezunları hangi kadrolara girebilir? KPSS ortaöğretim puanı ile atama yapan kamu personeli kadroları

KPSS LİSE MEZUNLARI HANGİ KADROLARA GİREBİLİR?

ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. ortaöğretim sınavına lise mezunu olanlar ile sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan adaylar katılım gösterebildiği biliniyor. İşte KPSS lise mezunları için oluşturulan kadrolar…

Aşağıdaki verilerde 2020 yılında yapılan tüm Ortaöğretim atamalarda oluşan taban puanları listelenmiştir. 2021 yılında KPSS ortaöğretim puanı ile tercihi yapacak memur adayları için güncel nitelik taşımaktadır.

KPSS Ortaöğretim (Lise) Atama Taban Puanları 2020

Ahşap Teknolojisi

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 85.79

Anestezi

Alım Sayısı: 85

En Düşük Atama Puanı: 81.82

Aşçı

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 84.24

Bilişim Teknolojisi

Alım Sayısı: 6

En Düşük Atama Puanı: 86.94

Çevre Sağlığı

Alım Sayısı: 5

En Düşük Atama Puanı: 75.64

Diş Protez

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 81.64

Elektrik Teknolojileri

Alım Sayısı: 30

En Düşük Atama Puanı: 82.32

El Sanatları Teknolojileri

Alım Sayısı: 2

En Düşük Atama Puanı: 70.77

Hayvan Bakıcısı

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 76.29

Harita Tapu Kadastro

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 83.06

Hemşire

Alım Sayısı: 3 Bin 577

En Düşük Atama Puanı: 79.705

Hizmetli

Alım Sayısı: 4

En Düşük Atama Puanı: 95.09

İlk ve Acil Yardım

Alım Sayısı: 2 Bin 23

En Düşük Atama Puanı: 77.35

İnşaat Teknolojileri

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 76.50

Kaloriferci

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 86.31

Kimya Teknolojileri

Alım Sayısı: 7

En Düşük Atama Puanı: 75.69

Laboratuvar

Alım Sayısı: 68

En Düşük Atama Puanı: 76.64

Makine Teknolojileri

Alım Sayısı: 36

En Düşük Atama Puanı: 78.54

Matbaa Teknolojileri

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 72.29

Metal Teknolojileri

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 85.34

Ortopedi

Alım Sayısı: 11

En Düşük Atama Puanı: 00.00 ( 5 kadro boş kaldı)

Röntgen

Alım Sayısı: 87

En Düşük Atama Puanı: 78.19

Sağlık Memuru

Alım Sayısı: 9

En Düşük Atama Puanı: 77.88

Şöfor

Alım Sayısı: 28

En Düşük Atama Puanı: 81.37

Tarım Teknolojileri

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 69.97

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Alım Sayısı: 6

En Düşük Atama Puanı: 82.51

Tıbbi Sekreter

Alım Sayısı: 169

En Düşük Atama Puanı: 74.02

Ziraat Teknikeri

Alım Sayısı: 52

En Düşük Atama Puanı: 70.00

ARKADAŞINA GÖNDER
2020 KPSS ortaöğretim puanı ile atama yapan kamu personeli kadroları! KPSS lise mezunları hangi kadrolara girebilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA