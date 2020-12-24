2020 KPSS ortaöğretim atama puanları belli oldu mu? İşte KPSS ortaöğretim kadroları ve taban puanları!

KPSS ortaöğretim atama puanları adayların gündeminde yer alıyor. Sınav sonrası taban puanları, kadroları, atama puanları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen adaylar araştırmalarına başladı. 2020 yılında ortaöğretim alanında 14 atamada 4 bin 24 ortaöğretim kadrosu açılmıştı. Peki; KPSS ortaöğretim atama puanları belli oldu mu? KPSS ortaöğretim kadroları ve taban puanları!
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre; 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Sınavın ardından atama puanları, kadro bilgisi ve taban puanları araştırmaları sürüyor.
Konu ile ilgili detaylar ise şu şekilde;
Aşağıdaki verilerde 2020 yılında yapılan tüm Ortaöğretim atamalarda oluşan taban puanları listelenmiştir.
2021 yılında KPSS ortaöğretim puanı ile tercihi yapacak memur adayları için güncel nitelik taşımaktadır.
KPSS Ortaöğretim (Lise) Atama Taban Puanları 2020
Ahşap Teknolojisi
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 85.79
Anestezi
Alım Sayısı: 85
En Düşük Atama Puanı: 81.82
Aşçı
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 84.24
Bilişim Teknolojisi
Alım Sayısı: 6
En Düşük Atama Puanı: 86.94
Çevre Sağlığı
Alım Sayısı: 5
En Düşük Atama Puanı: 75.64
Diş Protez
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 81.64
Elektrik Teknolojileri
Alım Sayısı: 30
En Düşük Atama Puanı: 82.32
El Sanatları Teknolojileri
Alım Sayısı: 2
En Düşük Atama Puanı: 70.77
Hayvan Bakıcısı
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 76.29
Harita Tapu Kadastro
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 83.06
Hemşire
Alım Sayısı: 3 Bin 577
En Düşük Atama Puanı: 79.705
Hizmetli
Alım Sayısı: 4
En Düşük Atama Puanı: 95.09
İlk ve Acil Yardım
Alım Sayısı: 2 Bin 23
En Düşük Atama Puanı: 77.35
İnşaat Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 76.50
Kaloriferci
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 86.31
Kimya Teknolojileri
Alım Sayısı: 7
En Düşük Atama Puanı: 75.69
Laboratuvar
Alım Sayısı: 68
En Düşük Atama Puanı: 76.64
Makine Teknolojileri
Alım Sayısı: 36
En Düşük Atama Puanı: 78.54
Matbaa Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 72.29
Metal Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 85.34
Ortopedi
Alım Sayısı: 11
En Düşük Atama Puanı: 00.00 ( 5 kadro boş kaldı)
Röntgen
Alım Sayısı: 87
En Düşük Atama Puanı: 78.19
Sağlık Memuru
Alım Sayısı: 9
En Düşük Atama Puanı: 77.88
Şöfor
Alım Sayısı: 28
En Düşük Atama Puanı: 81.37
Tarım Teknolojileri
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 69.97
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Alım Sayısı: 6
En Düşük Atama Puanı: 82.51
Tıbbi Sekreter
Alım Sayısı: 169
En Düşük Atama Puanı: 74.02
Ziraat Teknikeri
Alım Sayısı: 52
En Düşük Atama Puanı: 70.00