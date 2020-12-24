2020 KPSS ortaöğretim atama puanları belli oldu mu? İşte KPSS ortaöğretim kadroları ve taban puanları!

Kimya Teknolojileri

Alım Sayısı: 7

En Düşük Atama Puanı: 75.69

Laboratuvar

Alım Sayısı: 68

En Düşük Atama Puanı: 76.64

Makine Teknolojileri

Alım Sayısı: 36

En Düşük Atama Puanı: 78.54

Matbaa Teknolojileri

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 72.29

Metal Teknolojileri

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 85.34

Ortopedi

Alım Sayısı: 11

En Düşük Atama Puanı: 00.00 ( 5 kadro boş kaldı)

Röntgen

Alım Sayısı: 87

En Düşük Atama Puanı: 78.19

Sağlık Memuru

Alım Sayısı: 9

En Düşük Atama Puanı: 77.88

Şöfor

Alım Sayısı: 28

En Düşük Atama Puanı: 81.37

Tarım Teknolojileri

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 69.97

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Alım Sayısı: 6

En Düşük Atama Puanı: 82.51

Tıbbi Sekreter

Alım Sayısı: 169

En Düşük Atama Puanı: 74.02

Ziraat Teknikeri

Alım Sayısı: 52

En Düşük Atama Puanı: 70.00