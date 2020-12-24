KPSS Ortaöğretim Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı! 2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM ile sorgula

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları bugün açıklandı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavın sonuçlarının bugün açıklanacağı daha önce ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Gece saatlerinden itibaren araştırmalarını gerçekleştiren adayların sınav sonuç ekranı bugün erişime açıldı. Ayrıca ÖSYM, KPSS Ortaöğretim cevap kâğıtları ve adaylar cevaplarını da erişime açıldığını belirtti. Peki, KPSS Ortaöğretim cevap kâğıtlarına nasıl erişilir? İşte 2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM ile sorgulama ekranı
KPSS ortaöğretim sonuçları için sorgulama işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilirken adaylar şifreleri ve TC kimlik numaraları ile sisteme giriş yapıyor.
2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI
KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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KPSS SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.