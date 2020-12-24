Öğretmen atamaları ne zaman? 2021 Öğretmen atama takvimi ile kontenjan bilgisi!

Öğretmen atamaları ne zaman sorusunun yanıtı binlerce öğretmen adayı tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan 2021 takvimine göre; atama tarihleri ve detayları da belli olacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamalarına ilişkin geçtiğimiz günlere açıklama yapmıştı. İşte 2021 öğretmen atama takvimi ve detayları!
Öğretmen atamalarına ilişkin 2021 takvimi henüz yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atamaları 2021 takvimi açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
ÖĞRETMEN ATAMALARI 2021 TAKVİMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Öğretmen atamaları 2021 takvimi henüz yayımlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atamaları 2021 takvimi açıklandığında haberimizin içeriğinde detaylı bilgiye yer vereceğiz.
ÖĞRETMEN ATAMALARI MÜLAKATLARI NASIL OLACAK?
Öğretmen atamaları mülakatlarının nasıl yapılacağına dair herhangi bir duyuru yayımlanmadı. Konuya ilişkin detaylar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:
Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.
2020'de kaç öğretmen atandı?
Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirdi. Atama için başvurularda taban puan 50 oldu. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirildi.
Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.
Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alındı. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılması planlanmıştı.