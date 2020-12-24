ÖSYM 2021 sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM 2021 sınav takvimi ile KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

2021 ÖSYM sınav takvimi için nefesler tutuldu. Her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavların tarihleri bu takvimle beraber adayların bilgisine sunulurken Aralık ayının sonuna yaklaştığımız bu günler konuyla ilgili detaylar da vatandaşların gündeminde yerini alıyor. Buna göre; ÖSYM ile 2021 KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ İLE KPSS, DGS, YKS, ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni sınav takvimi için bekleyiş sürüyor. Gelecek sene uygulanması planlanan KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL sınav tarihleri 2021 ÖSYM takvimi ile belirlenecek. Takvimin kısa zaman içerisinde kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.