2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sınav sonuçları erişime açıldı!

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavın sonuçlarının bugün yani 24 Aralık tarihinde açıklanacağı ifade edilirken dün gece saatlerinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyerek bu sınava katılan adayların bekleyişi de başlamıştı. Bu kapsamda sonuçlar az önce erişime açıldı. Peki, ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar…

SON DAKİKA | KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS ortaöğretim sonuçları için sorgulama işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilirken adaylar şifreleri ve TC kimlik numaraları ile sisteme giriş yapıyor. Sonuçlar erişime açıldı...