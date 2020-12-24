Şalgam suyunun faydaları nelerdir? Şalgam suyu nasıl yapılır?

Şalgam suyu artık ülkemizin birçok yerinde mevcut. Hatta en yakınınızdaki herhangi bir süper marketten şalgama kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz, ancak şalgam suyunu evde kendiniz hazırlayarak daha güvenilir bir içecek haline dönüştürebilirsiniz. Hem lezzetli hem yararlı olan şalgam suyu, tıpkı yoğurt, tarhana çorbası ve boza gibi probiyotik kaynağı. Bu özelliği ile özellikle bağırsaklarda biriken zararlı bakteri ve toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor ve probiyotik etki sağlıyor. O yüzden bağırsak hareketlerinin yavaş olduğunu düşünenlere, dolayısıyla da gün içinde büyük tuvalete çıkma sorunu yaşayanlara tavsiye ediliyor

ŞALGAM SUYU HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİR?

Şalgam suyu sağlık yararları ile pek çok hastalıkla mücadelede ve çeşitli hastalıkları önlemede etkili bir içecektir. Kansere karşı korur ve kalp ve damar sağlığına yararlı etkileri bulunur. Aynı zamanda ölçülü tüketilmesi koşuluyla tansiyon hastalarının da tüketilmesinde sakınca bulunmaz. Ancak, tansiyon hastaları şalgam suyu tüketmeden önce her ihtimale karşı doktoruna danışmalıdır.

ŞALGAM SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

A, B, C ve K vitaminleri yönünden zengin olan şalgam suyunun insan sağlığında kanıtlanmamış daha pek çok faydalarının bulunduğundan söz etmek mümkündür. İşte genel hatları ile şalgam suyunun faydaları…

Şalgam suyu idrar söktürücü özelliği ile vücuttaki iltihaplanmanın dışarı atılımını teşvik eder.

İçeriğindeki çok sayıda vitaminler sayesinde göz sağlığı, göz tansiyonu, kalp ve damar hastalıklarına fayda sağlar.

Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur, kanın pıhtılaşma sorununu engeller ve bu özelliği ile felç ve inme riskini en aza indirir.

Karaciğerde biriken toksinlerin atılmasını sağlar ve karaciğer fonksiyonlarını arttırır.

Kanser riskini azaltır ve kanser hücreleri ile savaşır.

Besleyici bir içecek olan şalgam suyu, iyi bir kalsiyum ve potasyum kaynağıdır, nihayetinde sağlıklı dişler ve kemikleri için gereklidir.

Astım hastalıklarına iyi gelir ve astım semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.

Sinirleri yatıştırır ve sakinleşmeyi teşvik eder.

Kötü kolesterole iyi gelir.

Sivilce gibi cilt sorunlarını tedavi eder.

Kataraktı önlemeye yardımcı olur.

GÜNDE KAÇ BARDAK ŞALGAM SUYU İÇİLMELİDİR? ŞALGAMIN ZARARI VAR MI?

Uzmanlar kan yapıcı özelliği bulunan şalgam suyunun günde 1 bardak içilmesini tavsiye etmektedir. İçeriğindeki tuz miktarı fazla olduğundan aşırı tüketilmesi halinde tansiyon yükselmesi ve mide rahatsızlığı gibi semptomlara yol açabilir. Yine aşırı tüketimine bağlı olarak ciltte kaşıntıya kızarıklık ve dökülmelere sebep olabilir.

YATMADAN ÖNCE ŞALGAM SUYU İÇMEK NE İŞE YARAR?

Şalgam suyu kilo almak ya da kilo vermek isteyenler içinde faydalı bir içecek. Gündüzleri tüketildiğinde iştahı açar ve kilo alımına yardımcı olur. Akşam yatmadan önce tüketildiğinde ise uyku esnasında metabolizmanın normalden hızlı çalışmasına yardımcı olur, böylelikle yağ yakımını kolaylaştırır. Sindirim sistemi açısından yararlı olan şalgam suyu bu özelliği ile zaten hazmı kolaylaştırması ile bilinir.

ŞALGAM SUYU NASIL YAPILIR?

Faydaları saymakla bitmeyen şalgam suyunun her geçen gün vücuda yeni bir faydası kanıtlanıyor ve alternatif olarak pek çok sağlık problemine karşı tüketilmesi tavsiye ediliyor. Özellikle evde hazırlayacağınız tamamen doğal, katkısız bir şalgam, vücudunuza pek çok yarar sağlıyor ve çeşitli hastalıklara karşı kalkan oluşturuyor. İşte şalgam suyu nasıl hazırlanır sorusuna ilişkin detaylar şu şekilde;

ŞALGAM SUYU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım kilo siyah havuç

1 çay kaşığı toz şeker

1 adet pancar turpu

1 tatlı kaşığı kaya tuzu

1 çay kaşığı limon tuzu

Yarım su bardağı bulgur

Bir miktar ılık klorsuz su

5 litrelik turşu bidonu

ŞALGAM SUYUNUN YAPILIŞI

Bidonun içine klorsuz ılık suyu alarak, tuz, şeker ve limon tuzunu üzerine ekleyin ve iyice suya karışmasını sağlayın. 1 su bardağı bulguru tülbentin içine koyduktan sonra tülbenti sıkıca bağlayıp suyun içine atın. Siyah havuçları kabuklu hali ile iyice yıkayın, kabuklarını soyun. Uzunlamasına şeritler halinde keserek suyun içerisine atın. Ardından pancar turpunun kabuklarını soyarak iri iri doğrayın, suyun içine atın. Bidonunuzun ağzı tamamen dolana kadar tekrar su ilavesi yapın. 2 günde bir kapağını açın ve havalanmasını sağlayın. 15 gün sonra şalgam suyunuz tüketilmeye hazır olacaktır.