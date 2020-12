Haberler Eğitim Haberleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan SON DAKİKA kararı! Karne ve not sisteminde önemli değişiklik, yeni kriterler...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan SON DAKİKA kararı! Karne ve not sisteminde önemli değişiklik, yeni kriterler... Yeni karne sistemiyle ilgili son dakika haberleri üst üste geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar ile bu dönem pandemi ve uzaktan eğitime özel bir süreç işletildiği için karne ve not sisteminde de buna uygun bir sistem kullanılacak. Türkiye'de milyonlarca öğrenci bu yıl pandemi nedeniyle biraz buruk da olmakla beraber karne almanın heyecanını yaşayacak. Uzaktan eğitimle geçen bir yarıyılın notlarını birçoğunda sınav olmadığına göre yeni sisteme göre hangi kriterler belirleyecek? İşte son dakika kararı ve yeni karne not sistemi...

Pandemi nedeniyle 31 Aralık'a kadar devam edecek olan uzaktan eğitim tarihi 22 Ocak 2021'e ertelendi. Öğrenciler bu süreye kadar okullarda yüz yüze eğitim almayacak. Başka bir deyişle 2020-2021 EğitimÖğretim Yılı'nın ilk yarıyılı neredeyse tamamen online eğitimle tamamlanmış olacak. Öğrenciler karnelerini 25 Ocak 2021'de alacak. Nisan ayında yapılacak ara tatilin de eklenmesiyle yarıyıl tatili 3 hafta olacak. İkinci dönem ise 15 Şubat 2021'de başlayacak. Peki öğrencilerin karneleri nasıl düzenlenecek? Ders notları nelere göre belirlenecek? Sınavlar nasıl yapılacak? İşte pandemi ve uzaktan eğitime özel yeni sınav, karne ve not sistemi;

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait yazılı ve uygulama puanları ile performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. İlkokullarda ise sınav yapılmayacak. Karne notları online derslere katılım ve performans ödevleri üzerinden verilecek. İşte tüm detaylar: İLKOKULLARDA SINAV OLMAYACAK 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ders sınavları ilk dönem uygulanmayacak. Karne notları ders etkinliklerine katılım, proje ve performans etkinliklerine göre belirlenecek.