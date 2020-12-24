Son dakika haberi: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı! Ortaöğretim KPSS sonuçları 2020 aday işlemleri sayfası

Binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM ais üzerinden erişime açılan Ortaöğretim KPSS sınav sonuçları, puan gruplarına göre detaylı olarak görüntülenebiliyor. Peki, ortaöğretim KPSS sonuçları görüntüleme işlemi nasıl yapılır ve ÖSYM aday işlemleri sayfasına nereden ulaşılır? Aşağıda, adayların 2020 KPSS ortaöğretim sonuçlarını sorgulayabilecekleri ekran ve merak edilen detaylar yer alıyor.

SON DAKİKA | KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS ortaöğretim sonuçları için sorgulama işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilirken adaylar şifreleri ve TC kimlik numaraları ile sisteme giriş yapıyor. Sonuçlar erişime açıldı...