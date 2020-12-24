TÜBA’dan KTÜ’ye ödül

Türk Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl gerçekleştirilen Ülkemizin en prestijli ödüllerinden biri olan Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı TÜBA-GEBİP Ödülü'ne, 2020 yılı için Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık layık görüldü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Hamdullah Çuvalcı tarafından yapılan açıklamada; "Öğretim üyemiz Prof.Dr.Ahmet Can Altunışık, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülünü alarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 20 yıl sonra bu gururu yeniden yaşatmıştır. Ödülü, ilerleyen günlerde belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edilecektir" dedi.