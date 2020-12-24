VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

VGM burs sonuçları için bekleyiş sürüyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı. Başvuruların tamamlanması ile birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki; VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz haftalarda ortaöğrenim sonuçlarının açıklanması ile birlikte şimdi sıra yükseköğrenim burs sonuçlarına çevrildi. VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.