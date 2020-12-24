VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

VGM burs sonuçları için bekleyiş sürüyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı. Başvuruların tamamlanması ile birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki; VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?
Geçtiğimiz haftalarda ortaöğrenim sonuçlarının açıklanması ile birlikte şimdi sıra yükseköğrenim burs sonuçlarına çevrildi. VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır. Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.' denildi. KYK burs sonuçları 7 Aralık Pazartesi günü erişime açıldı.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs verilecek.
Ortaöğrenim burs sonuçları bir süre önce VGM'nin resmi adresinden erişime açılmıştı. 2020-2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları da https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden öğrencinin ad, soyad, doğum tarihi, T.C kimlik numarası, ve baba adı ile sorgulanabilecek.