2020 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Güz dönemi vize sınavlarının online olarak tamamlanması ile birlikte gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi. 3, 5 ve 7. Yarıyıl dersleri sınavları 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlandı. Öte yandan sınavlara ve sorulara itiraz süresi 3 iş günü iken 24 Aralık 2020 tarihinde de sona erecek. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır. Sorgulama ekranı ve diğer detaylar ise şu şekilde;

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ