Bu sene 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor ve bitiyor? Okullarda 15 tatil olacak mı, ne zaman başlayacak?

Her yıl ilk dönemin sonunda gerçekleşen sömestr (15 tatil) öncesi vatandaşlar merakla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimi araştırmaya başladı. Bu kapsamda Bakan Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden merakla beklenen bu tarihleri kamuoyuna duyurmuş, ikinci dönemin 15 Şubat'ta başlayacağını bildirmişti. Peki, 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor ve bitiyor? Okullarda 15 tatil olacak mı, ne zaman başlayacak?
SÖMESTR (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yapılan son açıklamaya göre; Ocak ayında başlayacak olan 15 tatil (sömestr) süresine ikinci döneme ait bir haftalık süre de dahil olacak. Böylece milyonlarca öğrenci için ikinci dönem 15 Şubat tarihinde başlayacak…
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.
KARNE DAĞITIMI NASIL OLACAK?
22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamasını geçtiğimiz hafta yapmıştı.
Karne notları öğrencilerin her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına ilişkin performans puanları ile belirlenecek. Yani derse katılım da performans puanı olarak işlenecek. Öğrencinin katıldığı yarışmalar, konferanslar ve eğitimler de değerlendirilmeye alınabilecek.