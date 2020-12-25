KPSS ortaöğretim sınavı ile atanmak için kaç puan almak gerekiyor? KPSS ortaöğretim baraj puanı kaç?

KPSS ortaöğretim baraj puanı kaç? KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte baraj puanı konusu da gündeme geldi. ÖSYM tarafından erişime açılan sonuçlar ile birlikte, memur olma hayali kuran binlerce aday KPSS baraj puanı kaç sorusuna yanıt arıyor. Barajın altında kalıp kalmadıklarını tespit etmeye yarayan KPSS ortaöğretim baraj puanı kaç? KPSS ortaöğretim sınavı ile atanmak için kaç puan almak gerekiyor?

KPSS BARAJ PUANI KAÇ?

ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Dolayısı ile bir baraj puanı bulunmuyor. Atamalar açıklanan taban puanlarına göre yapılıyor. Adaylar tercihlerini açıklanan kontenjan ve taban puanlar doğrultusunda gerçekleştiriyor.