KPSS ortaöğretim sınavı ile atanmak için kaç puan almak gerekiyor? KPSS ortaöğretim baraj puanı kaç?

KPSS ortaöğretim baraj puanı kaç? KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte baraj puanı konusu da gündeme geldi. ÖSYM tarafından erişime açılan sonuçlar ile birlikte, memur olma hayali kuran binlerce aday KPSS baraj puanı kaç sorusuna yanıt arıyor. Barajın altında kalıp kalmadıklarını tespit etmeye yarayan KPSS ortaöğretim baraj puanı kaç? KPSS ortaöğretim sınavı ile atanmak için kaç puan almak gerekiyor?
ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Dolayısı ile bir baraj puanı bulunmuyor. Atamalar açıklanan taban puanlarına göre yapılıyor. Adaylar tercihlerini açıklanan kontenjan ve taban puanlar doğrultusunda gerçekleştiriyor.
KPSS ATANMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK LAZIM?
Sınırlı sayıda gerçekleşen KPSS ortaöğretim atamaları için genellikle en düşük 70 puandan atama yapılıyor. Ancak atamalar ile, kuruma ve pozisyona göre değişkenlik gösteriyor.
B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır.