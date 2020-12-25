MEB SON DAKİKA DUYURDU! Sınavlar ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk yüz yüze sınavların ertelendiğini açıkladı!

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde sınavlara ilişkin yapılan duyuruda ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavlara belirlenen tarihlerde yüz yüze katılım sağlayacağı ifade edilirken milyonlarca öğrenci bu karara karşı sosyal medyada ertelenme çağrısında bulunmuştu. Bakan Selçuk bu konuda verilen yeni kararı kamuoyuna duyurdu. Buna göre; yüz yüze yapılması kararlaştırılan sınavların ertelendiği bildirildi. Peki, İlkokul ortaokul ve lise sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi oldu? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika sınav açıklamasının detayları…

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! YÜZ YÜZE SINAVLAR ERTELENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklamaya göre; İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilk döneme ait karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden belirleneceği ifade edilirken lise öğrencileri için ise birinci dönemki notların ikinci döneme ertelenen sınavlar ile belirleneceği ifade edildi. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci yüz yüze sınavlarla ilgili gelen bu erteleme kararının detaylarını araştırıyor...