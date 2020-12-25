2020 AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı! Açık Öğretim Anadolu AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Online olarak gerçekleştirilen AÖF sınav sonuçları açıklandı. Kurumun sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre; sınav sonuçları adayların erişime açıldı. 3, 5 ve 7. Yarıyıl dersleri bilindiği üzere 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmış olup sınavlara ve sorulara itiraz süresi ise 24 Aralık 2020 tarihinde bitecek. AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detayları ise haberimizde! AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı!

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları erişime açıldı. Aşağıdaki linkten AÖF sonuçları sorgulama yapabilir, detaylara ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!