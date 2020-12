TÜVTÜRK muayene ücreti 2020: Araç sınıflarına göre TÜVTÜRK muayene ücretleri ne kadar?

Araç sahiplerinin araç için ödedikleri sigorta haricinde belirli zamanlarda araç muayene yaptırarak muayene ücreti de ödemek zorundadırlar. Her yıl belirlenen muayene tutarları TÜVTÜRK tarafından duyurulur. Araç muayenesi yaptırmak isteyenler öncelikle bu ücreti ödeyerek gerekli kontrollerden geçerler. 2020 yılı için araç muayene ücretleri açıklanmıştı. TÜVTÜRK muayene ücreti 2020 konusunu hazırladık. TÜVTÜRK muayene ücreti ne kadar? İşte fiyat listesi…

TÜVTÜRK MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

TÜVTÜRK tarafından 2020 yılı için araç muayene ücretleri açıklandı. Araç sahipleri yaptırmak zorunda oldukları araç muayene işlemi için bu yıl aşağıdaki tutarları ödeyecekler. TÜVTÜRK muayene ücreti hesaplama gibi konuları merak ediyorsanız, işte fiyat listesi:

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 174,64 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 342,20 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 462,56 TL

Not: 2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. Maddesine göre, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilmektedir.

Son zamanlarda TÜVTÜRK yayınladığı bir duyuru ile vatandaşları uyardı. "Muayene randevusu ücret bedeli" adı altında vatandaşlar ücret toplayan randevu merkezlerinin gerçek olmadığını sadece yetkili kuruluşun TÜVTÜRK olduğunu belirterek ayrıca randevuların ücretsiz alındığı açıklandı.

TÜVTÜRK MUAYENE ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen muayene ücretleri muayene istasyonlarında nakit olarak yapılmaktadır. Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan araç muayene ücreti tam olarak tahsil edilmektedir. Araç muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel alınmaktadır.

TÜVTÜRK MUAYENE ÜCRETİ KREDİ KARTIYLA ÖDENİYOR MU?

Muayene harcı (ücreti), TÜVTÜRK istasyonlarında nakit olarak alınmaktadır. Araç sahipleri araç muayenesine giderken muayene ücretlerini yanında nakit olarak bulundurmak zorundalar. Muayene harcı yatırılmazsa muayene işlemi yapılmaz.