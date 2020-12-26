2020 Açık lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi: MEB ile AÖL sınavları ne zaman, online mi olacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL 2.dönem sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları 26 - 27 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.Online sınavlar, tüm yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erecektir.

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AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 1 ve 2. oturumları 26 Aralık Cumartesi günü , 3. oturumlar ise 27 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Adaylar, online sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesini onaylayacaklardır.

Sınav başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden adaya bildirilecektir. Bu bildirim ile aday, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden aday ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.

Online sınav, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak en fazla üç oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir ders için 25 dk. süre uygulanacaktır.

Adaylar, her bir oturumda en fazla sekiz, üç oturumda toplam 24 dersten sınava katılabilecekler ve her oturum için kendilerine atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Online sınavda her oturum ayrı olarak uygulanacaktır. Oturumlar kendi içlerinde bölünemez olduğundan oturum sona erene kadar ara verilmeyecektir.