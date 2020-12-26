Bu yıl 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor ve bitiyor? Okullarda 15 tatil olacak mı, ne zaman başlayacak?

Her yıl ilk dönemin sonunda gerçekleşen sömestr (15 tatil) öncesi vatandaşlar merakla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimi araştırmaya başladı. Bu kapsamda Bakan Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden merakla beklenen bu tarihleri kamuoyuna duyurmuş, ikinci dönemin 15 Şubat'ta başlayacağını bildirmişti. Peki, 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor ve bitiyor? Okullarda 15 tatil olacak mı, ne zaman başlayacak?

SÖMESTR (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapılan son açıklamaya göre; Ocak ayında başlayacak olan 15 tatil (sömestr) süresine ikinci döneme ait bir haftalık süre de dahil olacak. Böylece milyonlarca öğrenci için ikinci dönem 15 Şubat tarihinde başlayacak…