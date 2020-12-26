KPSS yerleştirme tercihleri ne zaman? KPSS ortaöğretim tercih başvuruları hangi tarihte başlayacak?

Bu yıl ÖSYM koordinesinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim tercih başvuruları için geri sayım sona erdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim tercih maratonu için tarih ve gün de belli oldu ve ÖSYM kılavuzuna göre tercihler yapılacak. Sınava giren adaylar, KPSS ortaöğretim tercih başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt ararken, ilk tarih açıklaması Çalışma Bakanı Selçuk'tan geldi. Aşağıda, yapılan resmi duyurulara göre KPSS ortaöğretim tercih başvuruları ve tercih kılavuzu hakkında detaylar yer alıyor.
2020 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ
ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ön lisans kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler ve Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu.
KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirten Bakan Selçuk, gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini ifade etti.
Bakan Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü bildirdi.
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.
Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
2020 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2020-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldı.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI İÇİN NEFESLER TUTULDU! ÖSYM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
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