KPSS yerleştirme tercihleri ne zaman? KPSS ortaöğretim tercih başvuruları hangi tarihte başlayacak?

Bu yıl ÖSYM koordinesinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim tercih başvuruları için geri sayım sona erdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim tercih maratonu için tarih ve gün de belli oldu ve ÖSYM kılavuzuna göre tercihler yapılacak. Sınava giren adaylar, KPSS ortaöğretim tercih başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt ararken, ilk tarih açıklaması Çalışma Bakanı Selçuk'tan geldi. Aşağıda, yapılan resmi duyurulara göre KPSS ortaöğretim tercih başvuruları ve tercih kılavuzu hakkında detaylar yer alıyor.

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ön lisans kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler ve Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde: