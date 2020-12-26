MEB'den AÖL sınavı ile ilgili önemli açıklama! 26-27 Aralık AÖL Açık Lise sınavına kimler girebilecek?

Eğitim ve öğretim hayatlarını açık lisede sürdüren on binlerce aday, AÖL online sınav giriş ekranı hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, 26-27 Aralık tarihlerinde düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları, öğrencilerin kafasında bir soru işaretine neden oldu. Hâl böyle olunca, 'AÖL Açık Lise sınavına kimler katılacak?' sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları Bu soru işaretini gidermek adına da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu sınavlara Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrencilerin gireceği duyuruldu. Adayların online sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesini onaylamaları gerekiyor.
SINAVA KİMLER GİRECEK?
MEB tarafından yapılan açıklamada, '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' denildi.
Açık Öğretim Kurumları Online Sınavları, yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilemeyen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavlarına katılması gereken öğrencilerin hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan eşdeğer sınavları ifade eder.
Açık Öğretim Kurumları Online Sınavlarına yurt dışında ikamet eden ve Açık Öğretim Kurumlarına kayıtlı öğrenciler katılabileceklerdir.
Aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yurt içi sınav merkezlerinde yapılan sınavlara katılmış olan öğrenciler online sınava katılamayacaklardır.
Sınav ücreti, AÖK kayıt işlemleri için adaylar tarafından ödenen ücretler dâhilinde olacaktır. Adaylar ayrıca bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir.
AÖL ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
3.2. Adaylar, sınav takviminde belirtilen gün ve saatlerde sınava katılmak zorundadırlar.
3.3. Online sınavlar, tüm yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erecektir.
3.4. Adaylar sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte, TC. Kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak online sınava katılacaklardır.
AÖL SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
3.5. Adaylar, online sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesini onaylayacaklardır.
3.6. Sınav başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden adaya bildirilecektir. Bu bildirim ile aday, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden aday ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.
3.7. Online sınav, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak en fazla üç oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir ders için 25 dk. süre uygulanacaktır.
3.8. Adaylar, her bir oturumda en fazla sekiz, üç oturumda toplam 24 dersten sınava katılabilecekler ve her oturum için kendilerine atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.
3.9. Online sınavda her oturum ayrı olarak uygulanacaktır. Oturumlar kendi içlerinde bölünemez olduğundan oturum sona erene kadar ara verilmeyecektir.
3.10. Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir. Seçilen derse ait soru sayfasında her ders için kalan süreyi gösteren sayaç olacaktır.
3.11. Seçilen derse ait soru sayfasında önceki soru, sonraki soru, sınavı başlat ve sınavı bitir butonları yer alacaktır. Adaylar, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapabileceklerdir.
3.12. Adaylar, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen adaylar için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır.
3.13. Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren aday "Sınava Girdi" sayılacak ve o derse ait puanı "Sıfır" olacaktır.
3.14. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması halinde adaya uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda adayın o derse ait sınavı iptal edilecektir.
3.15. Adaylar sınav sonuçlarını AÖK Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenebileceklerdir.