Mersin Üniversitesi’nden Türkiye’de bir ilk!

Mersin Üniversitesi yine önemli bir ilke imza atarak 'Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon' alanında lisansüstü eğitime başlıyor.

Mersin Üniversitesi olarak yine bir ilke imza attıklarını belirten Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Mersin Üniversitesi'nin sosyal girişimciliğin akademide kabulünün sağlanmasına yönelik attığı bir adım olarak açtığımız Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Lisansüstü Programı ile sosyal girişimciliğin sürdürülebilir olması ve öneminin anlaşılması hususunda bir ilke imza atmış bulunuyoruz. Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Lisansüstü Programı, üniversitemiz Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü ve Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde tasarlandı" dedi.

Rektör Ahmet Çamsarı, "Bu programla katılımcılara üniversite olarak toplumsal fayda odaklı kuruluşlarla kurulan işbirlikleri ile gelişen iletişim ağlarından yararlanarak uygulamalı öğrenim süreçlerinde, akademik araştırmalar ışığında bakış açılarını geliştirme ve vizyon kazanma imkanı sunmaktayız" diye konuştu.

DÜNYADA SADECE 28 ÖRNEĞİ VAR

Mersin Üniversitesi'nin Türkiye'de akademiye öncülük ederek açtığı Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon lisansüstü programının aralarında Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Yale Üniversitesi, New York Üniversitesi, MIT, Cambridge Üniversitesi, Cornell Üniversitesi gibi önemli üniversitelerin bulunduğu dünyada sadece 28 örneği bulunuyor.

Mersin Üniversitesi'nde açılan Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Lisansüstü Programına katılan her katılımcı, bir STK, kamu kurumu veya şirket ile araştırma yapmak için bir saha gezisi yapma fırsatına sahip olacak ve farklı toplulukların karşılaştığı çok çeşitli konularda ilk elden deneyim kazanacak. Bu yerinde deneyimler esnasında katılımcılar toplumun dokusuna derinlemesine entegre olmuş işbirliği geliştirilen stratejik ortaklar tarafından yönlendirilecek. Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Lisansüstü Programı ile katılımcılar, sosyal sorunların temel nedenini kendi özel sosyal ve ekonomik bağlamlarında eleştirel bir şekilde analiz etmeyi ve gerçek sorunun net bir şekilde anlaşılmasına dayalı etkili çözümler tasarlamayı öğrenecek.

Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Lisansüstü Programı ile programı seçen ve çeşitli ön testlerden geçtikten sonra kabul edilmeye hak kazanan doğru adayların keşfedilerek, dünyayı değiştiren yeni nesil düşünce liderleri olmalarını sağlayacak bir sosyal girişimcilik eğitimi verilmesi amaçlanıyor.