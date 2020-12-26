Son dakika açıklaması geldi! Sınavlar ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili flaş karar!

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde sınavlara ilişkin yapılan duyuruda ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavlara belirlenen tarihlerde yüz yüze katılım sağlayacağı ifade edilirken milyonlarca öğrenci bu karara karşı sosyal medyada ertelenme çağrısında bulunmuştu. Bakan Selçuk bu konuda verilen yeni kararı kamuoyuna duyurdu. Buna göre; yüz yüze yapılması kararlaştırılan sınavların ertelendiği bildirildi. Peki, İlkokul ortaokul ve lise sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi oldu? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika sınav açıklamasının detayları…
BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! YÜZ YÜZE SINAVLAR ERTELENDİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklamaya göre; İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilk döneme ait karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden belirleneceği ifade edilirken lise öğrencileri için ise birinci dönemki notların ikinci döneme ertelenen sınavlar ile belirleneceği ifade edildi. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci yüz yüze sınavlarla ilgili gelen bu erteleme kararının detaylarını araştırıyor...
SON DAKİKA! SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında şu mesajı paylaştı:
"Sevgili öğrencilerimiz, biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiye yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar."
"Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz."
"Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum."
SINAVLAR İPTAL Mİ OLACAK?
Gelen son dakika haberine göre; karne notu için sınavlar yarıyıl tatili sonrasına ertelendi. Henüz tarihler tam olarak belli olmadı.
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.