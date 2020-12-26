Yüz yüze sınav yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda, yüz yüze sınav konusunun yeniden ele alındığını belirtti. Bakan Selçuk, yapılan değerlendirmeler sonucunda ilkokul ve ortaokulda sınav yapılmayacağını, karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanları üzerinden alınacağını söyledi. Lise öğrencilerinin birinci dönem notları ise ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek. Bakan Selçuk, kararı "Sevgili öğrenciler, lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum" mesajıyla paylaştı.