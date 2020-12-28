Bu sene 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? 15 tatil uzatıldı mı, kaç gün sürecek ne zaman başlayacak ve bitecek?

İlk dönemin sona ermesiyle beraber her sene uygulanmakta olan 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili bu sene bir haftalık ara tatilin de eklenmesinin ardından uzatılmış oldu. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi uzaktan eğitim sürecine devam ederken Ocak ayında uygulanacak olan bu ara tatilin tarihini araştırmaya başladı. Peki, 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? 15 Tatil uzatıldı mı, kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar…

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ocak ve Şubat ayları aralığında her yıl gerçekleşen iki haftalık Sömestr (15 tatil) öncesi vatandaşlar tarih araştırmasına çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı son olarak yaptığı açıklamada yarıyıl tatilinin 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacağı ifade edildi…