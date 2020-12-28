Bu sene 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? 15 tatil uzatıldı mı, kaç gün sürecek ne zaman başlayacak ve bitecek?

İlk dönemin sona ermesiyle beraber her sene uygulanmakta olan 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili bu sene bir haftalık ara tatilin de eklenmesinin ardından uzatılmış oldu. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi uzaktan eğitim sürecine devam ederken Ocak ayında uygulanacak olan bu ara tatilin tarihini araştırmaya başladı. Peki, 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? 15 Tatil uzatıldı mı, kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar…
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Ocak ve Şubat ayları aralığında her yıl gerçekleşen iki haftalık Sömestr (15 tatil) öncesi vatandaşlar tarih araştırmasına çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı son olarak yaptığı açıklamada yarıyıl tatilinin 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacağı ifade edildi…
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
2020-2021 yılı ilk dönemi 25 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.