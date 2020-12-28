Canlı ders için 60 bin tablet

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, kurumlar işbirliğinde hayata geçirilen Askıda Tablet kampanyası kapsamında temin edilen 60 bin tablet dağıtım töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un video konferans yöntemiyle katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Gaziantep'te belediyeler ve OSB tarafından uzaktan eğitim gören öğrencilere dağıtılmak üzere sağlanan 60 bin tablet için Şahinbey ilçesindeki Fuat Şimşek Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da online olarak katıldığı törende Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi'nin 20'şer bin, Şehitkamil Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nın da 10'ar bin adet bağışladığı tabletler okullara teslim edildi.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok hızlı adımlar atıldığını söyledi. Selçuk, EBA gibi dünya birinciliği elde etmiş bir eğitim portalı kurabilen birkaç ülkeden biri olan Türkiye'de öğretmenler, öğrenciler ve velilerin sağlıklı iletişim yürütebilmesi için birçok hazırlık yaptıklarını ve çok güzel başarı hikayelerinin görüldüğüne dikkat çekti.

EBA üzerinden canlı ders yapabilmek için binlerce içerikle mobil uygulamalarla, destek paketleriyle, yapay zekayla çalışan akademik destek sistemiyle çocukların eğitimine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Bakan Selçuk, "14 bin EBA destek noktası kurduk ve bunun sayısı da gün geçtikçe artıyor. Canlı derslerde yaklaşık günlük 3 milyon dersten söz ediyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Çünkü bu sayılarla biz zaten dünya birincisi olabiliyoruz" dedi.

İmkanları kısıtlı öğrencilerin ihtiyaçlarını giderebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan kampanyanın 500 bin tableti aşacak şekilde devam ettiğini bildiren Selçuk, "Milli eğitimin bir millet ödevi olduğunu biliyoruz. El birliğiyle sizlerin temin ettiği 60 bin tablet, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildikten kısa bir süre sonra da evlatlarımıza ulaşmış olacak. Bunların internet paketi de olduğu için doğrudan doğruya erişimleri hızlanacak" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, eğitimin bir ülkenin kalkınması ve gelişmesinde büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, Valilik koordinasyonunda başlatılan kampanyada Büyükşehir, Şahinbey, Şehitkamil Belediyeler ile Organize Sanayi Bölgesi'nin verdiği katkıyla 60 bin tablet alındığını, hayırsever vatandaşların da ayrıca desteklerde bulunduğunu dile getirerek, katkısı olan herkese teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, "Gaziantep modeli" olarak adlandırdık birlikte olan iş yapabilme kültürünü bütün Türkiye'ye önerdiklerini söyledi. Şahin, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bilim Kurulu'ndan gelen talepler üzerine yayınlanan genelgeleri burada Valimizle birlikte nakış nakış işliyoruz. Bize dair olan konuları da başkasının üzerine atmadan, ötelemedin çok hızlı bir şekilde modelliyoruz ve hayata geçiriyoruz. Bundan önce de 'Güvenli Okul' projemiz vardı. Orada da Milli Eğitim Bakanımız yanımızda oldu. Yaklaşık bin 200 okulda 6 milyon TL'lik maliyetle çocuklarımızın sağlığını güvene aldık" dedi.