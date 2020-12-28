İki köklü üniversite güçlerini birleştirdi

Üsküdar Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi arasında Gen-Kök Merkezi iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde iki üniversite arasında AR-GE başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürütülecek.

Online olarak gerçekleştirilen protokol imza törenine,Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Gen-Kök Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul ile Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur da hazır bulundu. GENKÖK Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul'un açılış konuşması ile başlayan imza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, işbirliği protokolü ile öğrenci değişimi, akademik personel değişimi gibi birçok alanda ortak projeler yürütüleceğini söyledi.

"BİLİM ÖN BÜYÜK GÜÇ"

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan imzalanan protokolün önemine dikkat çekerek, Araştırma ve inovasyonu önemseyen bir üniversite olan Erciyes Üniversitesi ile iyi bir ortaklık olacağını söyledi. Bilimin en büyük güç olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, artık yapay zekâyla birçok şeyin yapılabildiğine dikkat çekerek; "Şu anda biyomühendislik çok fazla fark edilmedi ama Covid-19 pandemisinden sonra moleküler biyoloji ve genetiği herkes telaffuz eder hale geldi. Genetik demek insanın biyolojik veri tabanı demek. Bir çocuk doğarken biyolojik verilerle doğuyor. Sapmalarla da hastalıklar ortaya çıkıyor. Şu anda tıbbın yeni uzayı beyin ve genetik ilişkisi. Bu alanda ciddi AR-GE'ye ihtiyaç var. Bu yüzden ülkemizin AR-GE'ye yatırım yapması kaçınılmaz. Türkiye bilimi yakalarsa küresel yarışta olduğunu hisseder. Kendi medeniyet coğrafyamızda da biz varız. Onun için burada bilgi gücü, silah gücünün yerine geçmiş durumda. Bilim şu anda en büyük güç. Bilimin yumuşak güç olarak kullanılması gerekiyor. Bunu karar vericilerin muhakkak bilmesi gerekiyor. Yüksek hedefleri olmayanlar küçük şeyleri yapamazlar. Üsküdar Üniversitesi bunu sözde bırakmıyor. Şu anda kök hücre ile ilgili ciddi bir alt yapı kuruyoruz. Ortak projeler yapıyoruz. Erciyes Üniversitesi de bu konulara önem veren bir üniversite. Buradan iyi şeyler çıkacağına olan inancım çok yüksek. Bu güzel başlangıcın güzel sonuçları olacağını umuyorum."

"ÇALIŞMALAR İNSANLIĞA HİZMET EDECEK"

ERÜ ve Araştırma Merkezleri hakkında bilgiler de veren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise; "Erciyes Üniversitesi 43 yıllık mazisi olan köklü bir üniversitedir. Aynı zamanda da 11 araştırma üniversitesinden de birisidir. Bugün imzalayacağımız anlaşma ile bizim Üsküdar Üniversitesi'ne vereceğimiz çok şey var. Bizimde Üsküdar Üniversitesi'nden de alacağımız çok şey var. Karşılıklı işbirliği içerisinde önemli projeler çıkacağına ben inanıyorum. Tabi ki GENKÖK bu anlaşmanın başında olacak ama diğer merkezlerimiz ve fakültelerimiz ile de işbirliklerimiz olacak. Gerçekten bizim içinde gurur verici bir durum" diye konuştu.

İmzalanan işbirliği protokolü ile iki üniversite arasında AR-GE başta olmak üzere öğrenci, akademik personel değişimi, ortak program, öğrenci kredi transferi, ortak araştırma, seminer, konferans ve diğer bilimsel etkinlikler ile Üsküdar Üniversitesi ile ERÜ GENKÖK arasında yapılacak ulusal ve uluslararası projelerde laboratuvar imkanlarının karşılıklı yararlanmalarını, birlikte proje yapmalarını, bilgi, görgülerini artırmak için kısa veya uzun süreli öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri konularında işbirliği gerçekleştirilecek.