KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS-2020/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu henüz yayımlanmış değil. Tercih başvuruları ise 30 Aralık 2020 günü başlayacak ve 7 Ocak 2021'de sona erecek. Kılavuzun da 30 Aralık'ta ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirterek gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini kaydetti.

KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılabileceğini bildiren Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü vurguladı.

KPSS 2020/1 TERCİH KILAVUZU DETAYLARI

KPSS 2020/1 tercihleri 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans alanlarında alım yapıldı. İnternetten tercih gönderme işlemleri 4 Ağustos 2020 günü, saat 23.59'da sona erdi. Kılavuz içerisinde, 'Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.' uyarısı yer aldı.

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