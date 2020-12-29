Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? 2020-2021 Açıköğretim AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?

AÖF final sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim öğrencileri vize sonuçlarının ardından şimdi ise dönem sonu sınavlarını bekleyişe geçti. Güz döneminin sonunda gerçekleşecek sınavların Ocak ayında gerçekleşeceği 2020-2021 takvimi üzerinden duyurulmuştu. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar…
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvime göre; Güz dönemi içerisinde uygulanan ara sınavlar 12-13 Aralık tarihlerinde uygulanırken dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek…
AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ DUYURULDU
AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim için yapılan 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi ara sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.
AÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından bu yıl geliştirilen ve Açıköğretim Sistemi'nde daha önce üç kez kullanılan çevrimiçi sınav uygulaması, COVID-19) salgını nedeniyle bu dönem de tercih edildi. AÜ, 1 milyon 132 bin 619 öğrencisi için 6 milyon 326 bin 812 derse ait rekor sayıda sınav oturumunu gerçekleştirdi. Öğrencilerin yüzde 97'sinin katıldığı sınavlar, 12-14 Aralık ve 19-21 Aralık'ta yapılarak tamamlandı.
'Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Çevrim içi Sınav Uygulama Yönergesi' gereğince sınavda kural ihlali yaptığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavları ise geçersiz sayıldı.