Ardahan'da öğrencilere tablet dağıtıldı

Ardahan Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş birliğiyle uzaktan eğitime destek amacıyla tablet dağıtım programı gerçekleştirdi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Hüseyin Öner, "Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle bu eğitim-öğretim yılının 1. Dönemi, uzaktan eğitim yada online eğitim diye tabir ettiğimiz; öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin evlerinden bilgisayar yada tablet kullanmak suretiyle internet üzerinden erişimle takip ettikleri bir yöntemle yürütülmektedir. 15 Şubat 2021 tarihine kadar bu şekilde eğitim-öğretim devam edecek. Biz, ilimizde bu eğitim yöntemini, en yüksek bir oranda katılımla ve kesintisiz olarak yürütmek üzere hem Milli Eğitim Bakanlığımızın uygulamalarını, kararlarını takip etmek ve hem de il düzeyinde kurumlar arası işbirliğini sağlayarak takip etmeye çalışıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, hem örencilerimize tablet dağıtımı hususunda, hem de internet erişimi hususunda kurumlar arası diyalogu, Valiliğimiz yönlendirmesi ve koordinasyonunda sağlamaya çalışıyor. Bugün de bunun güzel bir örneğine şahit oluyoruz. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının temin ettiği 50 adet tableti başarı ve ihtiyaç durumuna göre belirlenen öğrencilerimize hediye etmek üzere bir aradayız. Ben, Ticaret Odası başkanımız Çetin beye ve dolayısıyla Ardahan Ticaret odamızın yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin, milletimizin önceliği eğitimdir. O yüzden eğitimde işbirliği ve dayanışma çok önemli. Bu alanda ne kadar çok dayanışma, işbirliği olursa milletimizin geleceği de o kadar güzel olur." diye konuştu.

Programın ardından Vali Öner, Vali yardımcısı Mustafa Gürbüz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut tarafından öğrenciler ve katılım sağlayamayan öğrencilerin velilerine tabletlerin dağıtımı yapıldı.