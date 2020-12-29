Keyifli Okul Atölyeleri ile çocuklar hem öğreniyor hem gelişiyor

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erzurum Başarıyı Arttırma Programı 2019-2023 kapsamında Erzurum kurucu ortaklığı ile devam eden 'Keyifli Okul Atölyem Projesi' uzaktan eğitimle devam ediyor.

Edip Somunoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan ve Polis Amca İlkokulu sınıf öğretmeni Serap Mutlu Aydın'ın başlangıçta eTwinning projesi olarak hayata geçirdiği 'Keyifli Okul Atölyem Projesi' ile ilkokul öğrencilerinin zihinsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor. Projenin Azerbaycan ve Türkiye'den olmak üzere 32 farklı ilden toplam 146 ortağı bulunuyor.Tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgınından dolayı okullara ara verilmesinin ardından projeler, kaldığı yerden evlerden uzak eğitim yoluyla devam ediyor. Öte yandan projedeki etkinlikler, tüm öğretmenlere rehberlik etmesi amacıyla projeyi yürüten öğretmenlerce bir kitapta toplandı. Projedeki atölye etkinlikleri öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

"Keyifli Okul Atölyem Projesi" 4-11 yaş grubu öğrencilerini kapsayacak şekilde Keyifli Okul Atölyem Junior ve Paradigmalar olarak yüzlerce gönüllü öğretmen aracılığıyla binlerce öğrenciye ulaşmayı başardı. Masal,kukla,matematik, üretim ve el sanatları, doğa, çevre, temassız oyunlar gibi birçok atölye etkinliklerinin de dahil edildiği projede, uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinliklere de yer verildi. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen,öğrenci ve velilerin buluştuğu sanal sınıflarda proje etkinliklerine devam ediliyor.