Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan son dakika uzaktan eğitim açıklaması!

Artan koronavirüs vaka sayılarının ardından ülke genelinde yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmişti. Milyonlarca öğrenci, derslerini uzaktan eğitim ile takip ederken Milli Eğitim Bakanlığı da uzaktan eğitimin verimli geçmesi için adeta bir seferberliğe girdi. Bu noktada, Bakan Ziya Selçuk'tan bir son dakika açıklaması geldi.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşarak şu sözleri kullandı:

Uzaktan eğitim sürecinde çok değerli kişi ve kurumlardan destek aldık. Emeklerinin maddi karşılığını telaffuz bile etmememizi rica ederek 'Bu bir ülke ödevidir, biz ödevimizi yaptık Hocam.' dediler. Bu müthiş ruha katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. #eğitimdehepbirlikte

BAŞKAN ERDOĞAN DÜN DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime varılan aranın 15 Şubat 2021'e uzatıldığını duyurmuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan açıkladı! Uzaktan eğitimle ilgili flaş karar | Video