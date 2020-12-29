Tablet dağıtımı başladı

MilliEğitim Bakanlığı (MEB), içinde internet paketi tanımlı tablet dağıtımına başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te 60 bin öğrencinin tablet bilgisayara kavuşacağını açıkladı. Bakan Selçuk, Gaziantep'te çevrim içi düzenlenen tablet dağıtım törenine video konferansla katıldı. EBA üzerinden canlı ders yapabilme, öğrencileri ödevlendirme ve gelişimlerini takip edebilme imkanlarını ortaya koyduklarını vurgulayan Selçuk, yüzlerce, binlerce içerikle mobil uygulamalarla, destek paketleriyle, yapay zekayla çalışan akademik destek sistemiyle çocukların eğitimine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Sizlerin desteğiyle 14 bin EBA destek noktası kurduk ve bunun sayısı da gün geçtikçe artıyor. Canlı derslerde yaklaşık günlük 3 milyon dersten söz ediyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Çünkü bu sayılarla biz zaten dünya birincisi olabiliyoruz. Ama bazı imkanları kısıtlı öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını giderebilmek için bugünkü faaliyetimizde olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan 500 bin tableti çok çok aşacak şekilde, sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerimizin ve iş dünyamızın destekleriyle devam ettiriyoruz" dedi. ANKARA