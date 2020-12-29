2020-2021 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçen yıl VGM burs sonuçları 1 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl ise yeni yıla az bir zaman kala Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonuçları bekleniyor. KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirme işlemlerinin başlayacağı kurum tarafından belirtilmişti. Peki; VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sonuçların açıklanacağı tarihe yönelik resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır…