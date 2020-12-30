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2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ile tercihler başladı mı? İşte memur kadroları ve taban puanları

Gelen son dakika haberine göre; 2020/2 tercih kılavuzu erişime açıldı. Kamu kurum ve kuruşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme kapsamında alınacak tercihlerin 30 Aralık bugün itibarıyla alınacağı ifade edilirken 7 Ocak 2021 tarihine kadar işlemlerin devam edeceği ifade edildi. Peki, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2020 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ile memur kadroları ve taban puanları…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:56 ABONE OL
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ile tercihler başladı mı? İşte memur kadroları ve taban puanları

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı! Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuzla beraber bugün ÖSYM sistemi üzerinden tercihlerin başladığı ifade edilirken başvuruların Ocak ayında belirlenen tarihlere kadar devam edeceği bildirildi. Bu kapsamda binlerce aday detayları merak ediyor. Peki, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ile memur kadroları ve taban puanları…

KPSS 2020/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adayların katılım sağladığı KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi sitesi tarafından yapılan duyuru ile erişime açıldı. Yapılan duyuruda "30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir." İfadeleri kullanıldı…

KPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS 2020/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzuna saat 11.45'ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ile tercihler başladı mı? İşte memur kadroları ve taban puanları
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