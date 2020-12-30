KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ile tercihler başladı mı? İşte memur kadroları ve taban puanları

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı! Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuzla beraber bugün ÖSYM sistemi üzerinden tercihlerin başladığı ifade edilirken başvuruların Ocak ayında belirlenen tarihlere kadar devam edeceği bildirildi. Bu kapsamda binlerce aday detayları merak ediyor. Peki, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ile memur kadroları ve taban puanları…

KPSS 2020/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adayların katılım sağladığı KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi sitesi tarafından yapılan duyuru ile erişime açıldı. Yapılan duyuruda "30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir." İfadeleri kullanıldı…