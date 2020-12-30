KPSS P3 puanı ile memur alımı yapan kurumlar son günlerde epey araştırılıyor. KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans oturumlarına giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde tercihlerini yapıyorlar. Tam bu noktada P3 puan türü ile alım yapan kurumlar merak edildi. Adayların KPSS P3 puan türü için aldıkları puan, 2 yıl geçerli oluyor. Peki KPSS P3 puanı ile memur alımı yapan kurumlar nelerdir? KPSS P3 puanı nedir ve hesaplama nasıl yapılır?
KPSS sonuçlarında, memurluk için belirlenen KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. KPSS kapsamında yer alan puan türleri arasında adaylar tarafından en çok sahip olan puan türü P3 olarak belirlenmiş durumdadır…
KPSS P3 puanı lisans mezunlarını ilgilendirmektedir. KPSS kapsamında yer alan puan türleri arasında adaylar tarafından en çok sahip olan puan türü P3 olarak biliniyor. Sınavda yer alan genel kültür ve genel yetenek testlerinden herhangi biri ile ilgili bir işaretleme yapan aday için doğrudan P3 puan türü hesaplanıyor. Adayların KPSS P3 puan türü için aldıkları puan, 2 yıl geçerli oluyor. P-3 puan türü hem merkezi hem de kurumsal yerleştirmeler için kullanılabiliyor. Mühendis, memur, teknikler, hemşire, teknisyen ve psikolog gibi memur atamaları P-3 puan türü ile gerçekleştiriliyor.
Sınava giren adayların önemli bir kısmı P3 puan türü ile atanabiliyor. P3 puan türü hesaplamak için "KPSSP3=0,5.(Genel Yetenek + Genel Kültür Net Toplamı)+40" formülünü kullanmak yeterli olacaktır. Örnek olarak şöyle bir hesaplama yapabiliriz:
Genel yetenek: 50 doğru 4 yanlış
Genel kültür: 48 doğru 8 yanlış
Toplam: 98 doğru 12 yanlış,
Net: 95
KPSSP3=0,5.95+40=87.5
• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
• Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
• Gümrük Muhafaza Memurluğu
• Gümrük Muayene Memurluğu
• Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
• Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
• Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Orman Genel Müdürlüğü
• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
• Makina Kimya Endüstrisi
• Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Gümrük Müsteşarlığı
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
• Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı