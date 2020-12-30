Son dakika: Bakan Selçuk açıklamıştı! Milyonlarca öğrenci o detayları merak ediyor...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim süresini 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzattı. Öğrenciler bu tarihe kadar yüz yüze eğitim almayacak. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021'de başlayacak.

Öğrenciler 15 Şubat 2021'e kadar tatil yapacak. MEB, ilkokul ve ortaokullarda karne notlarını belirleyecek ders sınavlarını da iptal etti. Öğrencilerin karne notları online derslere katılım ve performans ödevleri üzerinden verilecek. Liselerde ise karne notları her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile performans çalışmalarının puanlarına göre belirlenecekti. Her dersten bir sınav yüz yüze olacaktı. Ancak pandemi nedeniyle yüz yüze sınavların ertelenmesi sonucu liselerde bu yıl farklı bir uygulama gerçekleşecek. Bugüne kadar yapılan sınavlar e-okul sistemine işlenerek geçerli sayılacak ancak diğer derslerin sınavları yapılamayacağı için lise öğrencilerine yarıyılda karne verilmeyecek.