Tügva’dan kitap kampanyası

Kitap bağışı kampanyasıyla ilgili konuşan TÜGVA İzmir Kadın ve Aile Koordinatörü Av. Gizem Elif Büyükyıldırım, "Vakıf faaliyetleri çerçevesinde okullara gidiyor, öğrencilerle birebir ilgileniyoruz. Okul yöneticilerimizle ve İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle sık sık konuşuyoruz. Tüm bu görüşmelerde hala okullarında kütüphane olmayan okullarımızın bulunduğunu fark ettik. Ne yapabiliriz düşüncesi bu kampanya ile somutlaşmış oldu. Kampanya ile amacımız İzmir genelinde kütüphanesi olmayan okulların bu ihtiyacını tamamlamak, gençlerimize umut olmak, onlar için okullarında bir kütüphane kurmaktır. Öncelikle Aliağa ilçemizi pilot ilçe tayin etmiş bulunmaktayız. Resmi kurum yetkililerini kampanyamız hakkında bilgilendirip gerekli istişareleri yaparak kampanyayı başlattık. Kütüphaneye ihtiyacı olan okulların tespiti hususunda yine resmi kurumların yönlendirmelerine göre hareket etmekteyiz" dedi.

"İLK EMRİ 'OKU' OLAN BİR DİNİN İNANANLARIYIZ"

Kampanya kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde kitapların gönderilmesini öncelikli tuttuklarını anlatan Büyükyıldırım, "100 Temel Eser, Türk ve Dünya Klasiklerinin yanı sıra milli bilinci geliştirecek kitapların gönderilmesi konusunda bağışçılarımıza yönlendirmeler yapıyoruz. Kampanyaya beklediğimizin üzerinde yoğun bir ilgi var. Yalnız İzmir değil, diğer şehirlerimizden ve yurtdışından bağışlar gelmeye başladı. Biz bu kampanyanın çok daha ileri götürülerek tüm ülkeyi kapsamasını arzuluyoruz. Okullar dışında farklı kurumlardan da bu hizmete ihtiyaçları olduğu ve kampanyayı onlar lehine genişletip geliştiremeyeceğimize yönelik bir takım talepler almaktayız. Bizler, ilk emri "Oku!" olan bir dinin inananları olarak okumalı ve okutmalıyız! Okullarında kitap ihtiyacı olan genç kardeşlerimize sizler de kitap bağışlamak isterseniz 05076331747 telefon numarasından bize ulaşabilir, Siteler Mah. 430 Sk. B/3-5, No:18/15 Belediye Misafirhanesi, Aliağa/İzmir adresine kitaplarınızı bağışlayabilir, #1Kitap1Gençlik etiketiyle sosyal medyada paylaşabilirsiniz." diye konuştu.