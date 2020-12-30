Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 2021 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, son durum ne?

Milyonlarca öğrencinin gündeminde üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili detaylar yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında ilkokul ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi 15 Şubat'a kadar ertelenmişti. Lisans ve önlisans öğrencileri kampüslerde göreceği eğitimi merak ederken gözlerini YÖK'ten gelecek açıklamaya çevirdi. Koronavirüs vaka sayısına bağlı olarak üniversite açılış tarihinin belli olacağı biliniyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2020 2021 Üniversiteler açılacak mı, son durum ne?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son gelişmeler epey hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim hakkında açıklamalarda bulunmuş 'Yüz yüze eğitimde verilen aranın 15 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Üniversitelerin son durumu ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor…