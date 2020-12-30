Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 2021 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı, son durum ne?

Milyonlarca öğrencinin gündeminde üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili detaylar yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında ilkokul ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi 15 Şubat'a kadar ertelenmişti. Lisans ve önlisans öğrencileri kampüslerde göreceği eğitimi merak ederken gözlerini YÖK'ten gelecek açıklamaya çevirdi. Koronavirüs vaka sayısına bağlı olarak üniversite açılış tarihinin belli olacağı biliniyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2020 2021 Üniversiteler açılacak mı, son durum ne?
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son gelişmeler epey hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim hakkında açıklamalarda bulunmuş 'Yüz yüze eğitimde verilen aranın 15 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Üniversitelerin son durumu ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor…
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili güncel açıklama gelmedi. İlk dönemin aynı şekilde online eğitim olarak tamamlanması bekleniyor. İkinci dönem için koronavirüs vaka sayılarına göre yeni bir karar alınacağı tahmin ediliyor. Son yaşanan gelişmelerin ardından, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin durumuna da değinmişti. Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, mümkün olunan en kısa sürede yüz yüze eğitime geçişin hedeflendiğini duyurdu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.