Bakan Selçuk son dakika açıkladı! Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok! Dijital karne geliyor...

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

Bakan Selçuk eğitim alanındaki tedbirlerle ilgili olarak, "Canlı derse erişim noktasında sıkıntı çeken çocuklarımıza daha çok olanak sağlamalıyız. Eksiklerimizin olduğunu görmemiz ve bunlar için çaba sarfetmemiz bizim en doğru pusulamız. Biz 'hiçbir sorun yok' demiyoruz 'her şey kötü" de demiyoruz. Biz şu kalemlerde iyiyiz, şu kalemlerde çalışmalıyız diyoruz. Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim." dedi