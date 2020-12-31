Karneler ne zaman, nasıl verilecek? MEB ile karneler verilecek mi?

"Ancak salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile yaşanabilecek öğrenci ve veli hareketliliği göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler sonucunda özel ve resmi tüm ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine yönelik bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına karar verilmiş olup bu döneme ilişkin kalan sınavlar, salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasına ertelenmiştir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin iş ve işlemler bu sınavların yapılmasından sonra tamamlanacak olup karne basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.

Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanların e-okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim düzeyindeki okullarda öğrenim gören tüm kademe ve sınıf seviyeleri ile özel eğitim sınıflarında eğitim gören özel eğitim öğrencileri için sınavlar yapılmayacak olup bu öğrencilerin tüm derslere ilişkin birinci dönem puanları, ders etkinliklerine katılım ve performans çalışmaları üzerinden değerlendirilerek oluşturulacaktır."