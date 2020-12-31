KPSS P3 puanı ile alım yapan kurumlar nelerdir? KPSS P3 puanı nedir ve puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS P3 puanı ile memur alımı yapan kurumlar son günlerde epey araştırılıyor. KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans oturumlarına giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde tercihlerini yapıyorlar. Tam bu noktada P3 puan türü ile alım yapan kurumlar merak edildi. Adayların KPSS P3 puan türü için aldıkları puan, 2 yıl geçerli oluyor. Peki KPSS P3 puanı ile memur alımı yapan kurumlar nelerdir? KPSS P3 puanı nedir ve hesaplama nasıl yapılır?

KPSS P3 PUANI İLE MEMUR ALIMI YAPAN KURUMLAR NELERDİR?

KPSS sonuçlarında, memurluk için belirlenen KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. KPSS kapsamında yer alan puan türleri arasında adaylar tarafından en çok sahip olan puan türü P3 olarak belirlenmiş durumdadır…