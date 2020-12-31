Munzur Üniversitesi’ne “Sıfır Atık Yönetim Sistemi”

Munzur Üniversitesi 2019 yılında yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda kurulan "Sıfır Atık Yönetim Sistemi"'ni hizmete koydu.

Sistemin kuruluşuna ilişkin bilgi veren Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönlendirmesiyle doğaya saygı, ekonomiye katkı bilinci ile kurulan bu sistem kapsamında kampüsümüz içerisinde 1 adet 3. sınıf atık getirme merkezi ve 1 adet 200 metrekare alana sahip, 15 ayrı atık türünü biriktirebilecek kapasitede geçici depolama alanı düzenlendi.

Tüm iç-dış mekânlara geri dönüşüm setleri konularak bilgilendirme yazıları ve gerekli yönergeler asıldı. Yetkili geri dönüşüm firması ile atıkların makbuz karşılığında sistematik olarak teslimi noktasında mutabakat sağlanarak konunun önemi hakkında farkındalık yaratmak ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla personellerimize ve öğrencilerimize video eğitim verildi. Tüm bu düzenlemeler ile birlikte Üniversitemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği süre içerisinde Sıfır Atık Yönetim Belgesi'ni alarak ilgili düzenlemeleri zamanında ve başarıyla gerçekleştiren üniversiteler arasındaki yerini aldı" dedi.