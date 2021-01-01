Çorum Belediyesi’nden eğitime tam destek

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı Çorum'da 92 bin öğrenci ve 700 öğretmen'in uzaktan eğitim sürecini takip ettiklerini belirterek, tableti ve bilgisayarı olmayan öğrenciler için tablet alınması konusunda Çorum Belediyesinden talepte bulunduklarını söyledi. Başkan Halil İbrahim Aşgın'ın taleplerini geri çevirmediğini belirten Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı; "Belediye Başkanımız 250 tablet hediye etti. Eğitime verdiği katkıdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

GENÇLİK VE KADIN MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERE AÇILDI

Corum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Çorum Belediyesi'nin pandemi döneminde her alanda olduğu gibi eğitime de destek verdiğini dile getirdi. Uzaktan eğitime destek vermek için gençlik merkezi ve kadın kültür merkezlerinin imkanlarını uzaktan eğitime açtıklarını belirten Başkan Aşgın "Evinde bilgisayar ve internet olmayan öğrencilerimiz bu imkanlardan faydalanmaya devam ediyorlar. Bu tabletler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen öğrencilere verilecek" diye konuştu.