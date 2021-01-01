Yükseköğretimde 24 yeni proje

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, yeni YÖK'ün ortaya koyduğu somut icraatlar, hayata geçirdiği projeler, sonuç üreten düzenlemeler ile yol almaya devam ettiğini söyledi. YÖK geçen yılda toplam 24 projeyi yükseköğretim hayatına kazandırdı. İşte akademik dünyada önemli değişikliklere kapı açan o projelerden bazıları:Proje ile akademik kadro istihdamında mevcut genel cari usule ek olarak bir yenilik getirildi. Proje 2021 yılında daha da genişletilecek.Üniversiteler ve meslek yüksekokullarının çeşitli programlarında yer alan genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri ilk kez sanal ortamda verilmeye başlandı.Dört üniversite tarafından dijital ders içerikleri, ücretsiz 6 GB'lık "Uzaktan Eğitime Destek" internet paketi ile birlikte üniversite öğrencilerinin erişimine sunuldu.Üniversitelerde "Koronavirüs Komisyonları (KOVKOM)" oluşturuldu.Salgın sürecinde "Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlanarak üniversitelere iletildi.Ülkemizdeki üniversite adayları için de "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı-2020" dijital ortamda YÖK tarafından ilk kez düzenlendi."YÖK Destek Bursları" kapsamına bu yıl "Felsefe" bölümü de dâhil edildi. Bazı alanlar için ek burs, staj ve istihdam imkânları sağlandı.Üniversıtelere bütün örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranını yüzde 30'dan yüzde 40'a kadar yükseltme yetkisi verildi.