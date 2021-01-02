Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖF final sınavı tarihleri belli oldu!

ÜNİVERSİTEDEN STAJ DUYURUSU

Anadolu Üniveristesi'nden stajlarla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Değerli Öğrencilerimiz,

COVID-19 salgınının devam etmesi ve kısıtlamaların arttırılması nedeniyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarında bulunan zorunlu stajın, uzaktan öğretim yöntemiyle de yapılması ile ilgili 23/11/2020 tarihinde Fakülte Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

Açıköğretim Fakültesinde staj zorunluluğu olan programlara kayıtlı ve aktif durumda olup 2020-2021 güz dönemi itibari ile mezun olabilecek öğrencilerimizin uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen AKADEMA derslerinden "Temel İlk Yardım" dersini almaları uygun görülmüştür. Mevcut pandemi koşullarında kurum/kuruluşların stajyer öğrenci kabul etmemeleri sebebi ile staj yapamayan öğrenciler söz konusu uzaktan eğitim uygulamasından yararlanabilirler.

Stajına başlayan ve devam edemeyecek durumda olan öğrenciler ise öğrenci otomasyon sistemi üzerinden staj ayrılış belgesini düzenleyerek ilgili kuruma onaylattıkları takdirde stajdan ayrılış yapabilir ve AÖF Büroları aracılığı ile belgelerini Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğüne ulaştırabilirler. 2020-2021 güz dönemi mezun durumunda olan ve uzaktan öğretim yöntemi ile staj yapmak istemeyen öğrenciler için öğrenci otomasyon sistemi aktif olup, yüz yüze staj yapmak üzere başvuru alınmaktadır.