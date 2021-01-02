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ne zaman? 2021 MEB ve sınav takvimi

tarafından gerçekleştirilen tarihi ve sınav takvimi merak ediliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarını yakından ilgilendiren sınav tarihleri yayınlanan takvim ile belli oldu. Burs almak isteyen çok sayıda öğrenci sınavına katılım gösterecek. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Peki ? 2021 MEB ve sınav takvimi!

Giriş Tarihi: 2.1.2021 11:03 ABONE OL
Bursluluk sınavı ne zaman? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınavı tarihi ve sınav takvimi

Bursluluk sınavı ile ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıflarına yönelik düzenlenen İOKBS Bursluluk sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2021 sınav takvimi sonrasında, eski adı PYBS; yeni adı İOKBS olan bursluluk sınavı hakkındaki sorgulamalar hız kazandı. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınavı tarihi ve sınav takvimi ile ilgili ayrıntılar…

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavı kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. MEB 2021 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 25 Nisan 2021'de yapılacak.

2021 MEB TAKVİMİ

Açık Öğretim Lisesine ilk kez kayıt yaptıracak ve kayıtlarını yenileyecek öğrenciler 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da,

İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı ise 25 Nisan'da.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı ile devlet, uzun yıllardır öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır. öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir. Eski adı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.

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Bursluluk sınavı ne zaman? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınavı tarihi ve sınav takvimi
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