MEB ile AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

24 Aralık 2020 Perşembe günü yayımlanan kılavuzun ardından 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Lise sınav sonuçları bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki; AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB ile AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılan AÖL sınav sonuçları 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak…
Yapılan açıklamaya göre, MEB AÖL sınavları 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak sonuçlar ise 4 Ocak 2021'de açıklanacak.
Açık Öğretim Lisesi için 3 oturum, Açık Öğretim Ortaokulu içinse 2 oturumda tamamlanacak olan AÖL sınavları için süre, öğrencinin katılacağı ders sayısı ile sınav süresinin çarpımı ile bulunacak. Adaylar her bir oturumda kendilerine atanan derslerden oluşan testleri tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav takviminde belirtilen gün ve saatlerde sınava katılmak zorundadırlar.