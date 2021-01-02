MEB ile AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

Yapılan açıklamaya göre, MEB AÖL sınavları 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak sonuçlar ise 4 Ocak 2021'de açıklanacak.

Açık Öğretim Lisesi için 3 oturum, Açık Öğretim Ortaokulu içinse 2 oturumda tamamlanacak olan AÖL sınavları için süre, öğrencinin katılacağı ders sayısı ile sınav süresinin çarpımı ile bulunacak. Adaylar her bir oturumda kendilerine atanan derslerden oluşan testleri tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav takviminde belirtilen gün ve saatlerde sınava katılmak zorundadırlar.