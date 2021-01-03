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ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları ile 2020/2 tercihleri nasıl yapılır?

30 Aralık 2020 tarihinde başlayan tercihlerin ardından başvurular 7 Ocak 2021 tarihinde son bulacak. Henüz başvuru yapmayanlar KPSS tercihlerinin nasıl ve nereden yapıldığını araştırırken başvuru yapan adaylar ise sorgulamalarına başladı. Bilindiği üzere bir önceki tercihler 4 Ağustos’ta son bulmuş ve sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Peki; KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları ile 2020/2 tercihleri nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 3.1.2021 10:47 Son Güncelleme: 3.1.2021 10:47 ABONE OL
KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları ile 2020/2 tercihleri nasıl yapılır?

2020/2 tercihler için başvuru süreci devam ederken kılavuz da geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Adaylar tercihlerini 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabilecekler. Peki; KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları ile 2020/2 tercihleri nasıl yapılır?

KPSS TERCİH SONUÇLARI İLE 2020/2 TERCİHLERİ!

ÖSYM tarafından KPSS tercih sonuçlarına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır…

Konu ile ilgili diğer detaylar ise şu şekilde;

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Bir önceki tercihler 4 Ağustos'ta son bulmuş sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu süre hesaplandığında son tercih sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Kılavuza https://www.osym.gov.tr/TR,20771/kpss-20202-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html adresinden ulaşabilirsiniz.

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KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları ile 2020/2 tercihleri nasıl yapılır?
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