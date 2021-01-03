Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? MEB ile AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ne zaman açıklanır? MEB ile ne zaman açıklanacak?

Üç oturum halinde gerçekleştirilen için heyecanlı bekleyiş başladı. 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde tamamlanan sınavlarının ardından gözler ’na çevrildi. Online olarak gerçekleştirilen sınavların ardından MEB ile AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise ne zaman açıklanır?

Giriş Tarihi: 3.1.2021 10:47 Son Güncelleme: 3.1.2021 10:47 ABONE OL
Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? MEB ile AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

24 Aralık 2020 Perşembe günü yayımlanan kılavuzun ardından 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Lise sınav sonuçları bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki; AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB ile AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih!

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılan AÖL sınav sonuçları 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak…

Yapılan açıklamaya göre, MEB AÖL sınavları 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak sonuçlar ise 4 Ocak 2021'de açıklanacak.

Açık Öğretim Lisesi için 3 oturum, Açık Öğretim Ortaokulu içinse 2 oturumda tamamlanacak olan AÖL sınavları için süre, öğrencinin katılacağı ders sayısı ile sınav süresinin çarpımı ile bulunacak. Adaylar her bir oturumda kendilerine atanan derslerden oluşan testleri tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav takviminde belirtilen gün ve saatlerde sınava katılmak zorundadırlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? MEB ile AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA